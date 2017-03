Attorney General Jeff Sessions on Thursday recused himself from U.S. probes into Russian interference in the 2016 election, following backlash spurred by revelations surrounding his meetings with Sergey Kislyak, Russia's ambassador to the United States

Before and after Session's announcement, lawmakers issued calls for him to withdraw from any investigation or to resign his post.

Lawmakers calling for Sessions' resignation:

House Minority Leader Nancy Pelosi (D-CA)

Sen. Bernie Sanders (D-VT)

Rep. Elijah Cummings (D-MD)

Rep. Adam Schiff (D-CA)

Sen. Elizabeth Warren (D-MA)

Sen. Claire McCaskill (D-MO)

Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-NY)

Rep. Tim Ryan (D-OH)

Rep. Eliot Engel (D-NY)

Rep. Alma Adams (D-NC)

Sen. Kristen Gillibrand (D-NY)

Rep. Joe Kennedy III (D-MA)

Rep. Maxine Waters (D-CA)

Sen. Kamala Harris (D-CA)

Rep. Earl Blumenauer (D-OR)

Rep. Jim McGovern (D-MA)

Rep. Don Beyer (D-VA)

Rep. Katherine Clark (D-MA)

Rep. Seth Moulton (D-MA)

Rep. Sheila Jackson Lee (D-TX)

Rep. Jerry Nadler (D-NY)

Rep. Charlie Crist (D-FL)

Rep. Frank Pallone (D-NJ)

Rep. Lucille Roybal-Allard (D-CA)

Rep. John Delaney (D-MD)

Rep. Brenda Lawrence (D-MI)

Sen. Cory Booker (D-NJ)

Rep. Gregory Meeks (D-NY)

Rep. Donald Norcross (D-NJ)

Rep. Adriano Espaillat (D-NY)

Rep. Bonnie Watson Coleman (D-NJ)

Rep. Karen Bass (D-CA)

Rep. Jamie Raskin (D-MD)

Sen. Catherine Cortez Masto (D-NV)

Sen. Tom Udall (D-NM)

Rep. Ted Lieu (D-CA)

Rep. Jan Schakowsky (D-IL)

Sen. Ed Markey (D-MA)

Rep. Anthony Brown (D-MD)

Rep. Michael Capuano (D-MA)

Rep. Mike Quigley (D-IL)

Rep. Gwen Moore (D-WI)

Rep. Bill Foster (D-IL)

Rep. Rosa DeLauro (D-CT)

Rep. Bill Keating (D-MA)

Rep. Kathleen Rice (D-NY)

Sen. Heidi Heitkamp (D-ND)

Rep. Anna G. Eshoo (D-CA)

Delegate Eleanor H. Norton (D-DC)

Rep. Brian Higgins (D-NY)

Sen. Debbie Stabenow (D-MI)

Sen. Chris Van Hollen (D-MD)

Rep. Louise Slaughter (D-NY)

Rep. Bennie G. Thompson (D-MS)

Rep. Kurt Schrader (D-OR)

Sen. Chris Murphy (D-CT)

Rep. Yvette D. Clarke (D-NY)

Rep. Niki Tsongas (D-MA)

Rep. Marc Veasey (D-TX)

Rep. Grace Napolitano (D-CA)

Rep. Pete Aguilar (D-CA)

Rep. Jackie Speier (D-CA)

Rep. Susan Davis (D-CA)

Rep. Mike Doyle (D-PA)

Rep. Colleen Hanabusa (D-HI)

Rep. Mark DeSaulnier (D-CA)

Rep. Adam Smith (D-WA)

Rep. Joe Crowley (D-NY)

Rep. Patrick Maloney (D-NY)

Sen. Richard Blumenthal (D-CT)

Sen. Sherrod Brown (D-OH)

Sen. Jeff Merkley (D-OR)

Rep. Brendan Boyle (D-PA)

Rep. Julia Brownley (D-CA)

Rep. Cheri Bustos (D-IL)

Rep. Salud Carbajal (D-CA)

Rep. Tony Cardenas (D-CA)

Rep. Kathy Castor (D-FL)

Rep. Judy Chu (D-CA)

Rep. James Clyburn (D-SC)

Rep. Steve Cohen (D-TN)

Rep. Diana Degette (D-CO)

Rep. Lloyd Doggett (D-TX)

Rep. Debbie Wasserman Schultz (D-FL)

Rep. Nanette D. Barragán (D-CA)

Lawmakers who called for Sessions to recuse himself:

Rep. Darrell Issa (R-CA)

Sen. Diane Feinstein (D-CA)

Rep. Jason Chaffetz (R-UT)

Sen. Al Franken (D-MN)

Rep. Eric Swalwell (D-CA)

Sen. Dick Durbin (D-IL)

Rep. Raul Labrador (R-ID)

Sen. Rob Portman (R-OH)

Sen. Bob Menendez (D-NJ)

Sen. Angus King (I-ME)

Sen. Tim Kaine (D-VA)

Rep. Mike Coffman (R-CO)

Rep. David Cicilline (D-RI)

Sen. Bill Nelson (D-FL)

Sen. Amy Klobuchar (D-MN)

Sen. Jeanne Shaheen (D-NH)

Rep. Barbara Comstock (R-VA)

Sen. Bob Casey (D-PA)

Rep. Gerry Connolly (D-VA)

Sen. Tammy Duckworth (D-IL)

Sen. Susan Collins (R-ME)

Rep. Leonard Lance (R-NJ)

Rep. Frank Lobiondo (R-NJ)

Rep. Chellie Pingree (D-ME)

Rep. peter DeFazio (D-OR)

Rep. Terri A. Sewell (D-AL)

Rep. Elizabeth Etsy (D-CT)

Rep. Dwight Evans (D-PA)

Rep. Brian Mast (R-FL)

Rep. Tom Cole (R-OK)

Sen. Ron Wyden (D-OR)

Sen. Joe Manchin (D-WV)

Rep. Ted Deutch (D-FL)

Sen. Patrick Leahy (D-VT)

Sen. Sheldon Whitehouse (D-RI)

Sen. Chris Coons (D-DE)

Rep. Carlos Curbelo (R-FL)

Rep. Rodney Frelinghuysen (R-NJ)

Rep. Ryan Costello (R-PA)

Rep. Scott Peters (D-CA)

Rep. André Carson (D-IN)

Sen. Joe Donnelly (D-IN)

Rep. Charlie Dent (R-PA)

Sen. Jack Reed (D-RI)

Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL)