Surgeon General Dr. Vivek Murthy breaks down Biden’s shift in Covid strategy. Gov. Asa Hutchinson (R-Ark.) discusses the GOP response to vaccine and mask mandates. Sen. Joe Manchin (D-W.Va.) talks all things infrastructure. Doris Kearns Goodwin, Hallie Jackson, Kimberly Atkins Stohr and George Will join the Meet the Press roundtable.Sept. 12, 2021