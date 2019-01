Breaking News Emails Get breaking news alerts and special reports. The news and stories that matter, delivered weekday mornings.

Jan. 23, 2019, 8:08 PM GMT

“Meet the Press” airs Sundays from 9-10 a.m. ET on the NBC-TV network; 10:30-11:30 a.m. ET in New York and Washington. The program also re-airs at 2 p.m. ET Sundays and 2 a.m. and 4 a.m. ET Mondays on MSNBC on cable. To check the time in your area, on NBC-TV or radio, check the list below.

Airtimes by area:

A

Abilene, TX KRBC-TV, 8:00 AM KXYL-AM-Radio, 12:00 PM KWKC-AM-Radio, 5:00 PM

Albany, GA WALB-TV, 10:00 AM WALG-AM-Radio, 12:00 PM

Albany, NY WNYT-TV, 10:00 AM WENU-AM-Radio, 12:00 PM

Albuquerque, NM KOB-TV, 9:00 AM KIVA-AM-Radio, 10:00 AM KVFC-AM-Radio, 12:00 PM KTRC-AM-Radio, 4:00 PM

Alexandria, LA KALB-TV, 9:00 AM

Amarillo, TX KAMR-TV, 9:00 AM

Anchorage, AK KTUU-TV, 7:00 AM KFQD-AM-Radio, 11:00 AM

Ardmore, OK KTEN-TV, 8:00 AM

Atlanta, GA WXIA-TV, 10:00 AM WSB-AM-Radio, 5:00 PM

Augusta, GA WAGT-TV, 9:00 AM WGAC-AM-Radio, 12:00 PM

Austin, TX KXAN-TV, 9:00 AM

B

Baltimore, MD WBAL-TV, 10:00 AM

Bakersfield, CA KGET-TV, 4:00 PM

Bangor, ME WLBZ-TV, 9:00 AM

Baton Rouge, LA WVLA-TV, 8:00 AM WJBO-Radio, 6:00 PM

Bay City, MI WEYI-TV, 10:00 AM

Beaumont, TX KBTV, 9:00 AM

Bend, OR KTVZ-TV, 8:00 AM KBND-AM-Radio, 9:00 AM

Benton Harbor WHFB-AM-Radio, 12:00 PM

Big Springs, TX KWAB-TV, 9:00 AM

Billings, MT KULR-TV, 8:00 AM KBSR-AM-Radio, 10:00 AM KHDN-AM-Radio, 10:00 AM KYYA-AM-Radio, 10:00 AM

Binghamton, NY WBGH, 9:00 AM

Birmingham, AL WVTM-TV, 9:00 AM WAPI-AM-Radio, 10:00 AM WAPI-Radio, 10:00 AM

Bismark, ND KFYR-TV, 8:00 AM

Bluefield, WV WVVA-TV, 11:00 AM WWNR-AM-Radio, 12:00 PM

Boise, ID KTVB-TV, 8:00 AM KBOI-AM-Radio, 1:00 PM

Boston, MA WHDH-TV, 10:30 AM WCRN-AM-Radio, 12:00 PM WKBK-AM-Radio, 6:00 PM

Bowling Green, KY WNKY-TV, 9:00 AM WKCT-Radio, 4:00 PM

Bozeman, MT KBZ-TV, 9:00 AM

Bristol, VA WCYB-TV, 11:00 AM

Brownsville, TX KVEO-TV, 8:00 AM

Bryan, TX KMAY, 9:00 AM

Buffalo, NY WGRZ-TV, 9:00 AM WBEN-AM-Radio, 12:00 PM

Burlington, VT WXZO-FM-Radio, 12:00 PM WVMT-AM-Radio, 12:00 PM

Butte, MT KTVM-TV, 9:00 AM KBOZ-AM-Radio, 12:00 PM

C

Casper, WY KCWY-TV, 8:00 AM

Cedar Rapids, IA KWWL-TV, 9:00 AM

Champaign, IL WSOY-AM-Radio, 11:00 AM WDWS-AM-Radio, 8:00 PM

Charleston, SC WCBD-TV, 9:00 AM WQSC-AM-Radio, 12:00 PM WQSC-AM-Radio, 6:00 PM

Charleston, WV WCHS-AM-Radio, 12:00 PM

Charlotte, NC WCNC-TV, 11:00 AM WCRU-AM-Radio, 12:00 PM

Charlottesville, VA WVIR-TV, 9:00 AM WCHV-AM-Radio, 12:00 PM WCHV-Radio, 12:00 PM

Chattanooga, TN WRCB-TV, 9:00 AM

Cheboygan, MI WTOM-TV, 9:00 AM

Cheyenne, WY KCHY-TV, 8:00 AM

Chicago, IL WMAQ-TV, 9:00 AM WCPY-Radio, 11:00 AM WCPQ-Radio, 11:00 AM WCPT-AM-Radio, 11:00 AM WCPT-Radio, 11:00 AM WJOL-AM-Radio, 6:00 PM

Chico, CA KNVN-TV, 8:00 AM

Cincinnati, OH WLWT-TV, 10:00 AM

Clarksburg, WV WBOY-TV, 10:00 AM WTCS-AM-Radio, 6:00 PM

Cleveland, OH WKYC-TV, 10:30 AM WBTC-AM-Radio, 12:00 PM

Colorado Springs, CO KOAA-TV, 9:00 AM

Columbia, MO KOMU-TV, 9:00 AM KFRU-AM-Radio, 11:00 AM KLIK-AM-Radio, 11:00 AM KWIX-AM-Radio, 2:00 PM

Columbia, SC WIS-TV, 9:00 AM

Columbus, GA WLTZ-TV, 12:00 PM

Columbus, OH WCMH-TV, 10:30 AM

Coos Bay, OR KMTZ-TV, 8:00 AM

Corpus Christi, TX KRIS-TV, 9:00 AM

D

Dallas, TX KXAS-TV, 9:00 AM KNET-AM-Radio, 11:00 AM

Davenport, IA KWQC-TV, 8:00 AM KCPS-AM-Radio, 11:00 AM WSDR-AM-Radio, 11:00 AM

Dayton, OH WDTN-TV, 9:00 AM

Daytona Beach, FL WESH-TV, 9:00 AM

Decatur, IL WAND-TV, 9:00 AM

Denver, CO KUSA-TV, 9:00 AM KKIML-AM-Radio, 10:00 AM KZN-AM-Radio, 12:00 PM Des Moines, IA WHO-TV, 10:00 AM KASI-AM-Radio, 11:00AM

Detroit, MI WDIV-TV, 10:30 AM WDTW-AM-Radio, 11:00 AM

Dickinson, ND KQCD-TV, 8:00 AM

Dothan, AL WMNT-AM-Radio, no time available

Duluth, MN KBJR-TV, 8:00 AM WDSM-AM-Radio, 12:00 PM

Durham, NC WNCN-TV, 10:00 AM

E

Eau Claire, WI WEAU-TV, 8:00 AM

El Paso, TX KTSM-TV, 9:00 AM

Eldorado, AR KTVE-TV, 8:00 AM

Elko, NV KENV-TV, 8:00 AM

Elmira, NY WETM-TV, 9:00 AM

Erie, PA WICU-TV, 10:00 AM WMGW-AM-Radio, 12:00 PM WTIV-AM-Radio, 12:00 PM

Eugene, OR KMTR-TV, 8:00 AM KUGN-AM-Radio, 9:00 AM

Eureka, CA KIEM-TV, 8:00 AM KINS-Radio, 6:00 PM

Evansville, IN WFIE-TV, 8:00 AM WOMI-AM-Radio, 5:00 PM

F

Fairbanks, AK KTVF-TV, 8:00 AM KFAR-AM-Radio, 11:00 AM

Fargo, ND KVLY-TV, 8:00 AM

Fargo-Valley City, MI KFGO-AM-Radio, 5:00 PM KBRF-AM-Radio, 5:00 PM

Farmington, NM KOBF-TV, 9:00 AM

Fayetteville, AR KNWA-TV, 8:00 AM

Flagstaff, AZ KNAZ-TV, 7:00 AM

Flint, MI WWCK-AM-Radio, 12:00 PM

Florence, SC WMBF-TV, 9:00 AM

Fort Myers, FL WBBH-TV, 10:00 AM WPTK-AM-Radio, 6:00 PM

Fort Wayne, IN WISE-TV, 9:00 AM

Fort Worth, TX KXAS-TV, 9:00 AM

Fresno, CA KSEE-TV, 7:00 AM KYNO-AM-Radio, 9:00 AM

Ft. Myers, FL WINK-AM-Radio, 12:00 PM WNPL-AM-Radio, 12:00 PM

Ft. Smith, AK KFFK-AM-Radio, 11:00AM

G

Gainesville, FL WNBW-TV, 9:00 AM

Garden City, KS KSNG-TV, 8:00 AM

Grand Junction, CO KKCO-TV, 8:00 AM KUBC-AM-Radio, 12:00 PM

Grand Rapids, MI WOOD-TV, 9:00 AM WJRW-AM-Radio, 12:00 PM WPNW-AM-Radio, 3:00 PM

Great Bend, KS KSNC -TV, 8:00 AM

Great Falls, MT KTGF-TV, 7:00 AM

Green Bay, WI WGBA-TV, 8:00 AM WHBY-AM-Radio, 11:00 AM KFIZ-AM-Radio, 11:00 AM

Greensboro, NC WSJS-AM-Radio, 12:00 PM

Greenville, SC WYFF-TV, 9:00 AM

Greenville, NC WJNC-AM-Radio, 12:00 PM WTKF-Radio, 12:00 PM WZGM-AM-Radio, 6:00 PM

Greenwood, MS WGVM-AM-Radio, 12:00 PM

H

Hagerstown, MD WHAG-TV, 9:00 AM

Hanover, NH WNNE-TV, 9:00 AM

Harlingen, TX KVNS-AM-Radio, no time available

Harrisburg, PA WWSM-AM-Radio, 5:00 PM WEEO-Radio, 6:00 PM

Harrisonburg, VA WSVA-AM-Radiio, 12:00 PM

Hartford, CT WVIT-TV, 10:00 AM

Hastings, NE KHAS-TV, 8:00 AM

Hattiesburg, MS WDAM-TV, 9:00 AM WBKH-AM-Radio, 5:00 PM

Helena, MT KTVH-TV, 7:00 AM KBLL-AM-Radio, 10:00 AM

Hilo, HI KHBC-TV, 7:00 AM

Honolulu, HI KHNL-TV, 7:00 AM KPUA-AM-Radio, 7:00 Am KAOI-AM-Radio, 9:00 AM KQNG-AM-Radio, 9:00 AM KUMU-AM-Radio, 9:00 AM

Houston, TX KPRC-TV, 9:00 AM KTRH-AM-Radio, 11:00 AM KROI-Radio, 2:00 PM

Huntington, WV WSAZ-TV, 11:00 AM

Huntsville, AL WAFF-TV, 8:00 AM WBCF-AM-Radio, 12:00 PM

I

Idaho Falls, ID KPVI-TV, 8:00 AM

Indianapolis, IN WTHR-TV, 10:00 AM WXNT-AM-Radio, 12:00 PM

J

Jackson, MS WLBT-TV, 8:00 AM WYAB-Radio, 12:00 PM WZRX-AM-Radio, 5:00 PM

Jackson, WY KJWY-TV, 8:00 AM

Jacksonville, FL WTLV-TV, 9:00 AM WFOY-AM-Radio, 12:00 PM

Jacksonville, TX KETK-TV, 10:00 AM

Johnstown, PA WJAC-TV, 9:00 AM WHUN-AM-Radio, 12:00 PM WNTJ-AM-Radio, 3:00 PM WNTW-AM-Radio, 3:00 PM WFBG-AM-Radio, 6:00 PM

Joplin, KS KLKC-AM-Radio, 11:00 AM

Juneau, AK KATH-TV, 7:00 AM

K

Kalispell, MT KCFW-TV, 9:00 AM

Kansas City, MO KSHB-TV, 9:00 AM KMBZ-AM-Radio, 11:00 AM

Klamath Falls, OR KOTI-TV, 8:00 AM

Knoxville, TN WBIR-TV, 10:00 AM

L

La Crosse, WI WIZM-AM-Radio, 11:00 AM WAYY-AM-Radio, 5:00 PM

Lake Charles, LA KPLC-TV, 8:00 AM

Lancaster, PA WGAL-TV, 10:00 AM

Lansing, MI WILX-TV, 9:00 AM WILS-AM-Radio, 12:00 PM

Laredo, TX KGNS-TV, 8:00 AM

Laramie WY KLK-TV, 8:00 AM

Las Vegas, NV KSNV-TV, 8:00 AM KNUU-AM-Radio, 6:00 PM

Lead, SD KDK-TV, 9:00 AM

Lexington, KY WLEX-TV, 9:00 AM WVLK-AM-Radio, 4:00 PM

Lima, OH WLIO-TV, 9:00 AM

Lincoln, NE KLIN-AM-Radio, 11:00 AM

Little Rock, AR KARK-TV, 9:00 AM KKSP-Radio, 11:00 AM

Llano, TX KXAM-TV, 10:00 AM

Los Angeles, CA KNBC-TV, 8:00 AM KCAA-AM-Radio, 12:00 PM KFWB-AM Radio, 6:00 PM

Louisville, KY WAVE-TV, 9:00 AM

Lubbock, TX KCBD-TV, 9:30 AM

M

Macon, GA WMGT-TV, 9:00 AM WPLA-AM-Radio, 12:00 PM

Madison, WI WMTV-TV, 10:00 AM WTDY-AM-Radio, 11:00 AM

Marquette, MI WLUC-TV, 9:00 AM

McCook, NE KSNK-TV, 8:00 AM

Medford, OR KOBI-TV, 8:00 AM KAGO-AM-Radio, 1:00 PM

Memphis, TN WMC-TV, 9:00 AM WMPS-AM-Radio, 5:00 PM

Meridian, MS WGBC-TV, 9:00 AM WMOX-AM-Radio, 2:00 PM

Miami, FL WTVJ-TV, 10:00 AM WIOD-AM-Radio, 4:00 PM

Midland, TX KWES-TV, 9:00 AM

Miles City, MT KYUS-TV, 8:00 AM

Milwaukee, WI WTMJ-TV, 9:00 AM WFAW-AM-Radio, 11:00 AM

Minneapolis, MN KARE-TV, 9:00 AM KVBR-AM-Radio, 11:00 AM KTNF-AM-Radio, 4:00 PM KLTF-AM-Radio, 6:00 PM

Minot, ND KMOT-TV, 8:00 AM

Missoula, MT KECI-TV, 9:00 AM

Mitchell, SD KDLV-TV, 8:00 AM

Mobile, AL WPMI-TV, 8:00 AM WABB-AM-Radio, 12:00 PM

Monterey, CA KSBW-TV, 6:00 AM KION 1460 AM/101.1 FM, 9:00 AM Montgomery, AL WSFA-TV, 8:00 AM

N

Nashville, TN WSMV-TV, 9:00 AM WWTN-Radio, 2:00 PM

New Orleans, LA WDSU-TV, 10:00 AM WWL-Radio, 12:00 PM

New York, NY WNBC -TV, 10:30 AM WOR-AM-Radio, 9:00 AM WBBR-AM-Radio, 11:00 AM WBBR-AM-Radio, 3:00 PM WLIB-AM-Radio, 6:00 PM

Norfolk, VA WAVY-TV, 9:00 AM

North Platte, NE KNOP-TV, 8:00 AM

O

Oklahoma City, OK KFOR-TV, 10:00 AM KOKC-AM-Radio, 7:00 PM

Omaha, NE WOWT-TV, 9:00 AM KKAR-AM-Radio, 6:00 PM

Orlando, FL WESH-TV, 9:00 AM WOCA-AM-Radio, 12:00 PM WELE-AM-Radio, 12:00 PM WIXC-AM-Radio, 3:00 PM WAMT-AM-Radio, 3:00 PM

P

Paducah, KY WPSD-TV, 8:00 AM

Palm Beach, FL WPTV-TV, 9:00 AM

Palm Springs, CA KMIR-TV, 8:00 AM KPTR-AM-Radio, 9:00 AM KGAM-AM-Radio, 10:00 AM

Panama City, FL WJHG-TV, 9:00 AM

Parkersburg, WV WTAP-TV, 9:00 AM

Peoria, IL WEEK-TV, 8:00 AM WJBC-Radio, 11:00 AM

Philadelphia, PA WCAU-TV, 10:30 AM WNPV-AM-Radio, 12:00 PM WPHT-AM-Radio, 1:00 PM WGYM-AM-Radio, 7:00 PM WOND-AM-Radio, 7:00 PM

Phoenix, AZ KPNX-TV, 7:00 AM KYCA-AM-Radio, 10:00 AM KTAR-AM-Radio, 12:00 PM Pittsburgh, PA WPXI-TV, 10:30 AM WFRA-Radio, 12:00 PM WOYL-Radio, 12:00 PM WKST-AM-Radio, 12:00 PM

Pittsburg, KS KSNF-TV, 8:00 AM

Plattsburgh, NY WPTZ-TV, 9:00 AM

Portland, ME WCSH-TV, 9:00 AM WGAN-AM-Radio, 12:00 PM Portland, OR KGW-TV, 9:00 AM KUFO-AM-Radio, 10:00 AM KXL-AM-Radio, 7:00 PM KPAM-AM-Radio, 9:00 PM

Presque Isle, ME WEGP-AM-Radio, 6:00 PM

Providence, RI WJAR-TV, 9:00 AM WPRO-AM-Radio, 6:00 PM WEAN-Radio, 11:00 PM

Q

Quincy,IL WGEM-TV, 8:00 AM WGEM-FM-Radio, 9:00 PM

R

Raleigh, NC WNCN-TV, 10:00 AM

Raleigh, NC WRAL, 10:00 AM

Rapid City, SD KNBN-TV, 9:00 AM KOTA-AM-Radio, 11:00 AM KROE-AM-Radio, 12:00 PM

Reno, NV KRNV-TV, 8:00 AM KKFT-Radio, 9:00 AM KKOH-AM-Radio, 12:00 PM

Rhinelander, WI WJFW-TV, 9:00 AM

Richland, WA KNDU-TV, 8:00 AM

Richmond, VA WWBT-TV, 10:00 AM WHAN-AM-Radio, 12:00 PM

Roanoke, VA WSLS-TV, 9:00 AM WHEE-AM-Radio, 12:00 PM WFNR-AM-Radio, 12:00 PM

Rochester, IA KGLO-AM-Radio, 11:00 AM

Rochester, MN KTTC-TV, 8:00 AM KROC-AM-Radio, 5:00 PM

Rochester, NY WHEC-TV, 9:00 AM

Rockford, IL WREX-TV, 9:00 AM WRHL-AM-Radio, 5:00 PM

Roseburg, OR KMTX-TV, 8:00 AM

Roswell, NM KOBR-TV, 9:00 AM

S

Sacramento, CA KCRA-TV, 6:00 AM KTKZ-AM-Radio, 12:00 PM

Saginaw, MI WEYI-TV, 10:00 AM WSGW-AM-Radio, 9:00 PM

Salinas, CA KSBW-TV, 6:00 AM KION 1460 AM/101.1 FM, 9:00 AM Salisbury, MD WICO-AM-Radio, 6:00 PM

Salt Lake City, UT KSL-TV, 8:00 AM KSVC-AM-Radio, 12:00 PM KOAL-FM-Radio, 4:00 PM KSL-AM-Radio, 5:00 PM KSL-Radio, 5:00 PM

San Angelo, TX KSAN-TV, 8:00 AM

San Antonio, TX WOAI-TV, 8:00 AM

San Diego, CA KNSD-TV, 8:00 AM

San Francisco, CA KNTV-TV, 8:00 AM KYCY-AM-Radio, 12:00 PM KVON-AM-Radio, 12:00 PM

San Luis Obispo, CA KSBY-TV, 8:00 AM

Santa Barbara, CA KVEC-AM-Radio, 12:00 PM KSMX-AM-Radio, 12:00 PM KTLK-AM-Radio, 12:00 PM

Santa Cruz, CA KION 1460 AM/101.1 FM, 9 AM

Savannah, GA WSAV-TV, 9:00 AM

Schenectady, NY WNYT-TV, 10:00 AM

Seattle, WA KING-TV, 6:00 AM KONG-TV, 10:00 AM KXRO-AM-Radio, 9:00 AM

Sheridan, WY KSWY-TV, 8:00 AM

Shreveport, LA KTAL-TV, 9:00 AM

Silver City NM KOBG-TV, 9:00 AM

Sioux City, IA KTIV-TV, 8:00 AM WJAG-AM-Radio, 11:00 AM KICD-AM-Radio, 11:00 AM

Sioux Falls, SD KDLT-TV, 8:00 AM KWOA-AM-Radio, 5:00 PM

Sitka, AK KSCT-TV, 7:00 AM

South Bend, IN WNDU-TV, 11:00 AM WSBT-AM-Radio, 11:00 AM

Spokane, WA KHQ-TV, 8:00 AM KJRB-AM-Radio, 12:00 PM KGA-AM-Radio, 3:00 PM

Springfield, MA WWLP-TV, 11:00 AM

Springfield, MO KYTV-TV, 9:00 AM KWTO-AM-Radio, 11:00 AM

St. Louis, MO KSDK-TV, 8:00 AM KYRO-AM-Radio, 2:00 PM KREI-AM-Radio, 2:00 PM KJFF-AM-Radio, 2:00 PM KMOX-AM-Radio, 11:00 PM

Syracuse, NY WSTM-TV, 10:00 AM WHCU-AM-Radio, 12:00 PM WFBL-AM-Radio, 3:00 PM WMCR-AM-Radio, 3:00 PM

T

Tacoma, WA KING-TV, 6:00 AM KONG-TV, 10:00 AM KXRO-AM-Radio, 9:00 AM

Tallahassee, FL WTWC-TV, 11:00 AM

Tampa, FL WFLA-TV, 10:00 AM WSRQ-AM-Radio, 12:00 PM WWBA-AM-Radio, 12:00 PM

Temple, TX KCEN-TV, 9:00 AM

Terre-Haute, IN WTWO-TV, 10:00 AM

Toledo, OH WNWO-TV, 11:00 AM WONW-AM-Radio, 12:00 PM WSPD-AM-Radio, 8:00 PM

Topeka, KS KSNT-TV, 8:00 AM

Traverse City, MI WPBN-TV, 9:00 AM WJML-AM-Radio, 11:00 AM WSRJ-Radio, 12:00 PM WSRT-Radio, 12:00 PM

Tri-Cities, TN-VA WEMB-AM-Radio, 6:00 PM

Tucson, AZ KVOA-TV, 8:00 AM

Tulsa, OK KJRH-TV, 8:00 AM

Tupelo, MS WTVA-TV, 10:00 AM

Twin Falls, ID KTFT-TV, 8:00 AM

Tyler, TX KLSB-TV, 10:00 AM

U

Utica, NY WKTV-TV, 10:00 AM WUTI-AM-Radio, 3:00 PM

V

Victoria, TX KMOL-TV, 9:00 AM

W

Wailuku, HI KOGG-TV, 7:00 AM

Washington, DC WRC-TV, 10:30 AM WTNT-AM-Radio, 12:00 PM WWFD-AM-Radio, 8:00 PM WFED-AM-Radio, 8:00 PM

Washington, NC WITN-TV, 10:00 AM

Waterloo, IA KWWL-TV, 9:00 AM

Watertown, NY WQTK-Radio, 12:00 PM

Wheeling, WV WTOV-TV, 10:00 AM

Wichita, KS KSNW-TV, 8:00 AM KNSS-AM-Radio, 11:00 AM KWBW-AM-Radio, 11:00 AM

Wichita Falls, TX KFDX-TV, 9:00 AM KPNS-AM-Radio, no time available

Wildwood, NJ WMGM-TV, 10:00 AM

Wilkes-Barre, PA WBRE-TV, 10:00 AM WKOK-AM-Radio, 6:00 PM

Williston, ND KUMV-TV, 8:00 AM

Wilmington, NC WECT-TV, 9:00 AM WAAV-AM-Radio, 6:00 PM

Winnemucca, NV KWNV-TV, 8:00 AM

Winston-Salem, NC WXII-TV, 9:00 AM

Y

Yakima, WA KNDO-TV, 8:00 AM KONA-AM-Radio, 12:00 PM KJOX-AM-Radio, 12:00 PM

Youngstown, OH WFMJ-TV, 9:00 AM WAAV-AM-Radio, 9:00 PM WKBN-Radio, 9:00 PM

Yuma, AZ KYMA-TV, 8:00 AM

Z

Zanesville, OH WHIZ-TV, 9:00 AM