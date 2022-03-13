Award-winning American journalist killed in Ukraine
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Brent Renaud, an American journalist, was killed after being shot in the neck after crossing a Russian checkpoint. Renaud was a seasoned journalist who had worked in various places including the Middle East, Africa and Mexico.March 13, 2022
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Award-winning American journalist killed in Ukraine