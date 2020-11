IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:46 PM ET Arizona House Election Results 2020 Polls close at 9:00 PM ET Winner 5 DEM seats Winner 3 GOP seats 1 uncalled seat Phoenix Tucson % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 87 % in T. O'Halleran INCUMBENT 52.1 % 160,776

T. Shedd 47.9 % 148,084 87 % in House 2 H 2 85 % in A. Kirkpatrick INCUMBENT 56.9 % 190,454

B. Martin 43.1 % 144,555 Show more candidates 85 % in House 3 H 3 91 % in R. Grijalva INCUMBENT 64.9 % 150,489

D. Wood 35.1 % 81,349 91 % in House 4 H 4 95 % in P. Gosar INCUMBENT 69 % 238,824

D. DiSanto 31 % 107,131 Show more candidates 95 % in House 5 H 5 94 % in A. Biggs INCUMBENT 57.3 % 218,738

J. Greene 42.7 % 162,918 Show more candidates 94 % in House 6 H 6 87 % in D. Schweikert INCUMBENT 50.9 % 185,508

H. Tipirneni 49.1 % 179,081 87 % in House 7 H 7 89 % in R. Gallego INCUMBENT 76.8 % 137,866

J. Barnett 23.2 % 41,569 Show more candidates 89 % in House 8 H 8 91 % in D. Lesko INCUMBENT 58.6 % 217,028

M. Muscato 41.4 % 153,089 Show more candidates 91 % in House 9 H 9 81 % in G. Stanton INCUMBENT 63.6 % 178,556

D. Giles 36.4 % 102,322 81 % in