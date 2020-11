IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:47 PM ET California Presidential Election Results 2020 Winner Projected winner Joe Biden 74% of expected vote in 12,077,768 Estimated remaining 4,152,232 55 Electoral

Votes Los Angeles San Diego San Jose San Francisco Sacramento 74 %

expected

vote in County Alameda 49.3 % in

Alpine 95 % in

Amador 95 % in

Butte 80.6 % in

Calaveras 85.3 % in

Colusa 95 % in

Contra Costa 67.4 % in

Del Norte 83.9 % in

El Dorado 82.6 % in

Fresno 85.9 % in

Glenn 65.7 % in

Humboldt 61.3 % in

Imperial 65.8 % in

Inyo 68.9 % in

Kern 51.5 % in

Kings 92.3 % in

Lake 39.5 % in

Lassen 71 % in

Los Angeles 85.1 % in

Madera 82.4 % in Percent 81.7 %

64.3 %

36.4 %

50.6 %

39.1 %

42.1 %

74.2 %

43.7 %

48.5 %

53.4 %

36.2 %

68 %

69.6 %

54.2 %

48.3 %

42.2 %

62.3 %

26.9 %

71.5 %

44.2 % Votes 300,278

473

8,011

44,455

8,804

2,178

265,942

3,991

42,694

147,683

2,565

28,123

25,109

3,443

69,278

15,075

6,874

2,319

2,381,146

17,879





































Percent 16.3 %

32.3 %

61.1 %

46.9 %

59 %

56 %

24.1 %

53.9 %

49.5 %

44.8 %

61.9 %

29.5 %

28.5 %

43.7 %

49.7 %

55.6 %

35.8 %

71.7 %

26.7 %

53.9 % Votes 59,832

238

13,427

41,182

13,275

2,895

86,253

4,925

43,630

123,941

4,390

12,208

10,300

2,776

71,254

19,830

3,955

6,182

889,402

21,834





































Percent 0.6 %

1.9 %

1.6 %

1.5 %

1.1 %

1 %

0.9 %

1.1 %

1.3 %

0.9 %

1 %

1.2 %

0.6 %

1.2 %

1.1 %

1.2 %

0.9 %

0.9 %

0.7 %

1 % Votes 2,352

14

341

1,343

250

51

3,065

104

1,166

2,537

72

495

220

79

1,560

430

94

76

24,311

409





































Percent 0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

0.4 %

0.3 %

0.4 %

0.6 %

0.4 %

0.4 %

0.3 %

0.7 %

0.4 %

0.5 %

0.3 %

0.3 %

0.6 %

0.2 %

0.5 %

0.4 % Votes 1,808

4

108

399

93

14

1,330

59

316

1,016

20

280

128

30

479

91

71

15

14,998

143





































Percent 0.2 %

0 %

0.3 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.3 %

0.4 %

0.2 %

0.3 %

0.3 %

0.3 %

0.4 %

0.3 %

0.3 %

0.4 %

0.2 %

0.1 %

0.3 %

0.3 % Votes 823

0

63

247

50

16

952

34

163

710

23

121

152

17

466

130

26

12

10,643

130





































Percent 0.3 %

0.3 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.1 %

0.2 %

0.3 %

0.4 %

0.4 %

0.1 %

0.3 %

0.4 %

0.2 %

0.2 %

0.3 %

0.2 % Votes 963

2

41

215

34

16

664

24

75

459

24

148

162

9

449

136

18

13

11,047

101





































Percent 0.4 %

0.7 %

0.4 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0.1 %

0.1 %

0 %

0.7 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0.4 %

0 % Votes 1,353

5

76

0

0

0

26

0

58

241

1

261

13

0

0

2

0

0

11,383

0











































































