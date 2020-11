IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:47 PM ET Colorado House Election Results 2020 Polls close at 9:00 PM ET Winner 3 GOP seats Winner 4 DEM seats Denver Colorado Springs % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 78 % in D. DeGette INCUMBENT 74.8 % 278,295

S. Bolling 22.9 % 85,117 Show more candidates 78 % in House 2 H 2 89 % in J. Neguse INCUMBENT 61.2 % 302,589

C. Winn 35.7 % 176,337 Show more candidates 89 % in House 3 H 3 94 % in L. Boebert 51.3 % 215,279

D. Mitsch Bush 45.4 % 190,695 Show more candidates 94 % in House 4 H 4 97 % in K. Buck INCUMBENT 60.2 % 277,092

I. McCorkle 36.6 % 168,556 Show more candidates 97 % in House 5 H 5 94 % in D. Lamborn INCUMBENT 57.7 % 238,216

J. Freeland 37.4 % 154,483 Show more candidates 94 % in House 6 H 6 96 % in J. Crow INCUMBENT 57.2 % 246,692

S. House 39.9 % 172,339 Show more candidates 96 % in House 7 H 7 95 % in E. Perlmutter INCUMBENT 59.1 % 249,613

C. Stockham 37.6 % 158,702 Show more candidates 95 % in