Last update 4:47 PM ET Connecticut House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 5 DEM seats Bridgeport New Haven Hartford % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 90 % in J. Larson INCUMBENT 63 % 208,882

M. Fay 35.7 % 118,459 Show more candidates 90 % in House 2 H 2 96 % in J. Courtney INCUMBENT 59.4 % 217,784

J. Anderson 38.2 % 140,256 Show more candidates 96 % in House 3 H 3 91 % in R. DeLauro INCUMBENT 57.2 % 188,311

M. Streicker 41.4 % 136,146 Show more candidates 91 % in House 4 H 4 92 % in J. Himes INCUMBENT 61.1 % 206,114

J. Riddle 37.4 % 126,108 Show more candidates 92 % in House 5 H 5 97 % in J. Hayes INCUMBENT 55.1 % 192,398

D. Sullivan 43.5 % 151,952 Show more candidates 97 % in