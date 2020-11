IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:48 PM ET Florida House Election Results 2020 Polls close at 7:00 PM ET Winner 11 DEM seats Winner 15 GOP seats 1 uncalled seat Jacksonville Miami Tampa Tallahassee % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 94 % in M. Gaetz INCUMBENT 64.6 % 282,980

P. Ehr 34 % 148,948 Show more candidates 94 % in House 2 H 2 92 % in N. Dunn INCUMBENT 92.7 % 303,760

Write-ins other 7.3 % 24,061 92 % in House 3 H 3 90 % in K. Cammack 57.2 % 222,873

A. Christensen 42.8 % 167,050 90 % in House 4 H 4 97 % in J. Rutherford INCUMBENT 61.1 % 308,092

D. Deegan 38.9 % 196,079 Show more candidates 97 % in House 5 H 5 88 % in A. Lawson INCUMBENT 65.1 % 219,066

G. Adler 34.9 % 117,346 88 % in House 6 H 6 87 % in M. Waltz INCUMBENT 59.7 % 244,012

C. Curtis 40.2 % 164,134 Show more candidates 87 % in House 7 H 7 91 % in S. Murphy INCUMBENT 55.3 % 224,561

L. Valentin 43.3 % 175,526 Show more candidates 91 % in House 8 H 8 93 % in B. Posey INCUMBENT 61.4 % 282,057

J. Kennedy 38.6 % 177,517 93 % in House 9 H 9 98 % in D. Soto INCUMBENT 56 % 240,285

B. Olson 43.9 % 188,622 Show more candidates 98 % in House 10 H 10 97 % in V. Demings INCUMBENT 63.6 % 239,238

V. Francois 36.3 % 136,790 Show more candidates 97 % in House 11 H 11 94 % in D. Webster INCUMBENT 66.7 % 316,655

D. Cottrell 33.3 % 157,860 94 % in House 12 H 12 97 % in G. Bilirakis INCUMBENT 62.9 % 284,680

K. Walker 37.1 % 167,989 97 % in House 13 H 13 91 % in C. Crist INCUMBENT 53 % 215,179

A. Luna 46.9 % 190,547 Show more candidates 91 % in House 14 H 14 91 % in K. Castor INCUMBENT 60.2 % 223,227

C. Quinn 39.8 % 147,276 91 % in House 15 H 15 94 % in S. Franklin 55.4 % 215,839

A. Cohn 44.6 % 173,700 94 % in House 16 H 16 98 % in V. Buchanan INCUMBENT 55.5 % 268,427

M. Good 44.5 % 215,162 98 % in House 17 H 17 94 % in G. Steube INCUMBENT 64.6 % 266,180

A. Ellison 34.1 % 140,268 Show more candidates 94 % in House 18 H 18 95 % in B. Mast INCUMBENT 56.3 % 252,992

P. Keith 41.5 % 186,285 Show more candidates 95 % in House 19 H 19 94 % in B. Donalds 61.2 % 271,296

C. Banyai 38.7 % 171,420 Show more candidates 94 % in House 20 H 20 90 % in A. Hastings INCUMBENT 78.7 % 253,182

G. Musselwhite 21.3 % 68,627 90 % in House 21 H 21 93 % in L. Frankel INCUMBENT 59 % 237,154

L. Loomer 39.1 % 157,265 Show more candidates 93 % in House 22 H 22 91 % in T. Deutch INCUMBENT 58.6 % 235,266

J. Pruden 41.4 % 166,245 91 % in House 23 H 23 91 % in D. Wasserman Schultz INCUMBENT 58.2 % 220,765

C. Spalding 41.8 % 158,560 Show more candidates 91 % in House 24 H 24 99 % in F. Wilson INCUMBENT 74.7 % 241,638

L. Spicer 21.1 % 68,378 Show more candidates 99 % in House 25 H 25 0 % in M. Diaz-Balart INCUMBENT 0 % 0 0 % in House 26 H 26 95 % in C. Gimenez 51.7 % 177,141

D. Mucarsel-Powell INCUMBENT 48.3 % 165,301 95 % in House 27 H 27 93 % in M. Salazar 51.3 % 175,997

D. Shalala INCUMBENT 48.6 % 166,590 Show more candidates 93 % in