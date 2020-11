IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:49 PM ET Indiana House Election Results 2020 Polls close at 6:00 PM ET Winner 7 GOP seats Winner 2 DEM seats Indianapolis Fort Wayne % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 96 % in F. Mrvan 56.4 % 182,334

M. Leyva 40.6 % 131,272 Show more candidates 96 % in House 2 H 2 86 % in J. Walorski INCUMBENT 64.6 % 170,585

P. Hackett 35.4 % 93,648 86 % in House 3 H 3 91 % in J. Banks INCUMBENT 69.8 % 207,981

C. Coldiron 30.2 % 90,036 91 % in House 4 H 4 99 % in J. Baird INCUMBENT 66.6 % 223,968

J. Mackey 33.4 % 112,374 99 % in House 5 H 5 96 % in V. Spartz 51.1 % 200,636

C. Hale 44.8 % 176,064 Show more candidates 96 % in House 6 H 6 94 % in G. Pence INCUMBENT 68.7 % 217,388

J. Lake 27.7 % 87,672 Show more candidates 94 % in House 7 H 7 69 % in A. Carson INCUMBENT 61.1 % 125,789

S. Smith 38.9 % 80,107 69 % in House 8 H 8 85 % in L. Bucshon INCUMBENT 67.8 % 193,213

T. Marsili 29 % 82,499 Show more candidates 85 % in House 9 H 9 81 % in T. Hollingsworth INCUMBENT 67.3 % 199,478

A. Ruff 28.7 % 85,061 Show more candidates 81 % in