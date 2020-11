IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:49 PM ET Iowa House Election Results 2020 Polls close at 10:00 PM ET Winner 2 GOP seats 2 uncalled seats Des Moines % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 91 % in A. Hinson + GAIN 51.3 % 211,640

A. Finkenauer INCUMBENT 48.7 % 200,872 91 % in House 2 H 2 89 % in M. Miller-Meeks 50 % 196,773

R. Hart 50 % 196,487 89 % in House 3 H 3 96 % in C. Axne INCUMBENT 49 % 218,968

D. Young 47.6 % 212,727 Show more candidates 96 % in House 4 H 4 86 % in R. Feenstra 62.1 % 236,866

J. Scholten 37.9 % 144,354 86 % in