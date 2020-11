IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:50 PM ET Kansas House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 3 GOP seats Winner 1 DEM seat Wichita Overland Park Topeka % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 97 % in T. Mann 71.5 % 203,606

K. Barnett 28.5 % 81,175 97 % in House 2 H 2 99 % in J. LaTurner 54.9 % 181,199

M. De La Isla 41 % 135,191 Show more candidates 99 % in House 3 H 3 99 % in S. Davids INCUMBENT 53.5 % 212,084

A. Adkins 43.8 % 173,621 Show more candidates 99 % in House 4 H 4 96 % in R. Estes INCUMBENT 64.7 % 190,340

L. Lombard 35.3 % 103,729 96 % in