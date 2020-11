IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:50 PM ET Kentucky House Election Results 2020 Polls close at 6:00 PM ET Winner 5 GOP seats Winner 1 DEM seat Louisville Lexington Frankfort % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 87 % in J. Comer INCUMBENT 75.1 % 245,377

J. Rhodes 24.9 % 81,417 Show more candidates 87 % in House 2 H 2 90 % in B. Guthrie INCUMBENT 71.3 % 253,168

H. Linderman 26 % 92,293 Show more candidates 90 % in House 3 H 3 86 % in J. Yarmuth INCUMBENT 62.2 % 221,005

R. Palazzo 37.8 % 134,187 Show more candidates 86 % in House 4 H 4 94 % in T. Massie INCUMBENT 67.5 % 258,666

A. Owensby 32.5 % 124,494 Show more candidates 94 % in House 5 H 5 88 % in H. Rogers INCUMBENT 84 % 249,653

M. Best 15.9 % 47,359 Show more candidates 88 % in House 6 H 6 93 % in A. Barr INCUMBENT 58.1 % 220,057

J. Hicks 40.2 % 152,404 Show more candidates 93 % in