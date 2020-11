IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:51 PM ET Massachusetts House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 9 DEM seats Boston Worcester Springfield % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 71 % in R. Neal INCUMBENT 96.2 % 231,545

Write-ins other 3.8 % 9,210 71 % in House 2 H 2 85 % in J. McGovern INCUMBENT 66.5 % 223,237

T. Lovvorn 33.4 % 112,026 Show more candidates 85 % in House 3 H 3 71 % in L. Trahan INCUMBENT 97.1 % 239,366

Write-ins other 2.9 % 7,238 71 % in House 4 H 4 85 % in J. Auchincloss 59.1 % 214,805

J. Hall 40.5 % 147,131 Show more candidates 85 % in House 5 H 5 88 % in K. Clark INCUMBENT 73.7 % 270,535

C. Colarusso 25.8 % 94,588 Show more candidates 88 % in House 6 H 6 89 % in S. Moulton INCUMBENT 65 % 260,759

J. Moran 34.8 % 139,718 Show more candidates 89 % in House 7 H 7 50 % in A. Pressley INCUMBENT 85.3 % 128,137

R. Owens Ind 13.9 % 20,808 Show more candidates 50 % in House 8 H 8 65 % in S. Lynch INCUMBENT 79.5 % 198,525

J. Lott Ind 19.9 % 49,587 Show more candidates 65 % in House 9 H 9 93 % in B. Keating INCUMBENT 61.2 % 249,271

H. Brady 36.3 % 148,024 Show more candidates 93 % in