Last update 4:51 PM ET Michigan House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 7 GOP seats Winner 6 DEM seats 1 uncalled seat Detroit Grand Rapids % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 96 % in J. Bergman INCUMBENT 60.7 % 249,748

D. Ferguson 37.8 % 155,578 Show more candidates 96 % in House 2 H 2 99 % in B. Huizenga INCUMBENT 59.3 % 239,361

B. Berghoef 38.2 % 154,211 Show more candidates 99 % in House 3 H 3 97 % in P. Meijer 53 % 213,147

H. Scholten 47 % 188,654 97 % in House 4 H 4 96 % in J. Moolenaar INCUMBENT 65.1 % 243,369

J. Hilliard 32.3 % 120,829 Show more candidates 96 % in House 5 H 5 92 % in D. Kildee INCUMBENT 54.3 % 192,917

T. Kelly 41.9 % 149,124 Show more candidates 92 % in House 6 H 6 96 % in F. Upton INCUMBENT 55.9 % 211,473

J. Hoadley 40.2 % 152,092 Show more candidates 96 % in House 7 H 7 96 % in T. Walberg INCUMBENT 58.7 % 227,514

G. Driskell 41.3 % 159,746 96 % in House 8 H 8 98 % in E. Slotkin INCUMBENT 51.1 % 222,121

P. Junge 47.1 % 204,788 Show more candidates 98 % in House 9 H 9 95 % in A. Levin INCUMBENT 57.8 % 231,829

C. Langworthy 38.3 % 153,677 Show more candidates 95 % in House 10 H 10 97 % in L. McClain 66.3 % 271,413

K. Bizon 33.7 % 138,155 97 % in House 11 H 11 97 % in H. Stevens INCUMBENT 50.2 % 226,076

E. Esshaki 47.8 % 215,362 Show more candidates 97 % in House 12 H 12 96 % in D. Dingell INCUMBENT 66.4 % 254,988

J. Jones 30.7 % 117,730 Show more candidates 96 % in House 13 H 13 83 % in R. Tlaib INCUMBENT 77.8 % 202,218

D. Dudenhoefer 18.9 % 49,102 Show more candidates 83 % in House 14 H 14 89 % in B. Lawrence INCUMBENT 78.9 % 264,205

R. Patrick 18.7 % 62,486 Show more candidates 89 % in