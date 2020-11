IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:51 PM ET Minnesota House Election Results 2020 Polls close at 9:00 PM ET Winner 3 GOP seats Winner 3 DEM seats 2 uncalled seats Minneapolis Saint Paul % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 92 % in J. Hagedorn INCUMBENT 48.6 % 178,015

D. Feehan 45.6 % 167,154 Show more candidates 92 % in House 2 H 2 83 % in A. Craig INCUMBENT 48.1 % 176,802

T. Kistner 46 % 168,937 Show more candidates 83 % in House 3 H 3 96 % in D. Phillips INCUMBENT 55.6 % 243,975

K. Qualls 44.4 % 194,589 96 % in House 4 H 4 92 % in B. McCollum INCUMBENT 63.3 % 243,274

G. Rechtzigel 29.1 % 111,626 Show more candidates 92 % in House 5 H 5 93 % in I. Omar INCUMBENT 64.5 % 255,707

L. Johnson 25.9 % 102,754 Show more candidates 93 % in House 6 H 6 93 % in T. Emmer INCUMBENT 65.7 % 261,230

T. Zahradka 34.3 % 136,285 93 % in House 7 H 7 89 % in M. Fischbach + GAIN 53.3 % 187,368

C. Peterson INCUMBENT 40.1 % 141,044 Show more candidates 89 % in House 8 H 8 93 % in P. Stauber INCUMBENT 56.9 % 222,781

Q. Nystrom 37.5 % 146,662 Show more candidates 93 % in