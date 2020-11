IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:53 PM ET Nevada House Election Results 2020 Polls close at 10:00 PM ET Winner 1 DEM seat Winner 1 GOP seat 2 uncalled seats Las Vegas Reno % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 75 % in D. Titus INCUMBENT 61.3 % 111,606

J. Bentley 34.3 % 62,525 Show more candidates 75 % in House 2 H 2 90 % in M. Amodei INCUMBENT 56.4 % 205,345

P. Ackerman 40.8 % 148,506 Show more candidates 90 % in House 3 H 3 88 % in S. Lee INCUMBENT 48.4 % 171,834

D. Rodimer 46.5 % 165,033 Show more candidates 88 % in House 4 H 4 83 % in S. Horsford INCUMBENT 49.8 % 141,737

J. Marchant 47.1 % 134,057 Show more candidates 83 % in