Last update 4:53 PM ET New Jersey House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 8 DEM seats Winner 1 GOP seat 3 uncalled seats Newark Jersey City Trenton % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 67 % in D. Norcross INCUMBENT 64.6 % 162,699

C. Gustafson 35.4 % 88,979 67 % in House 2 H 2 75 % in J. Van Drew INCUMBENT 51.1 % 142,932

A. Kennedy 47.4 % 132,647 Show more candidates 75 % in House 3 H 3 76 % in A. Kim INCUMBENT 55 % 177,522

D. Richter 43.9 % 141,474 Show more candidates 76 % in House 4 H 4 77 % in C. Smith INCUMBENT 58.1 % 181,649

S. Schmid 40.4 % 126,390 Show more candidates 77 % in House 5 H 5 81 % in J. Gottheimer INCUMBENT 56 % 188,512

F. Pallotta 43 % 144,649 Show more candidates 81 % in House 6 H 6 57 % in F. Pallone INCUMBENT 65.3 % 124,072

C. Onuoha 34.7 % 65,920 57 % in House 7 H 7 67 % in T. Malinowski INCUMBENT 54.2 % 156,070

T. Kean 45.8 % 131,688 67 % in House 8 H 8 59 % in A. Sires INCUMBENT 77 % 119,158

J. Mushnick 21.7 % 33,514 Show more candidates 59 % in House 9 H 9 65 % in B. Pascrell INCUMBENT 67 % 137,332

B. Prempeh 30.9 % 63,415 Show more candidates 65 % in House 10 H 10 60 % in D. Payne INCUMBENT 86 % 161,805

J. Zinone 11.4 % 21,381 Show more candidates 60 % in House 11 H 11 61 % in M. Sherrill INCUMBENT 57.7 % 155,063

R. Becchi 42.3 % 113,540 61 % in House 12 H 12 65 % in B. Watson Coleman INCUMBENT 70.3 % 164,079

M. Razzoli 28.3 % 66,017 Show more candidates 65 % in