Last update 4:55 PM ET Oklahoma House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 5 GOP seats Oklahoma City Tulsa % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 96 % in K. Hern INCUMBENT 63.7 % 213,251

K. Asamoa-Caesar 32.7 % 109,455 Show more candidates 96 % in House 2 H 2 94 % in M. Mullin INCUMBENT 75 % 216,234

D. Lanier 22 % 63,403 Show more candidates 94 % in House 3 H 3 94 % in F. Lucas INCUMBENT 78.5 % 242,392

Z. Midyett 21.5 % 66,430 94 % in House 4 H 4 95 % in T. Cole INCUMBENT 67.8 % 212,830

M. Brannon 28.8 % 90,350 Show more candidates 95 % in House 5 H 5 95 % in S. Bice + GAIN 52.1 % 158,044

K. Horn INCUMBENT 47.9 % 145,541 95 % in