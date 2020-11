IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:55 PM ET Oregon House Election Results 2020 Polls close at 11:00 PM ET Winner 4 DEM seats Winner 1 GOP seat Portland Eugene Salem % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 98 % in S. Bonamici INCUMBENT 64.8 % 277,307

C. Christensen 35.2 % 150,573 98 % in House 2 H 2 99 % in C. Bentz 60.1 % 269,745

A. Spenser 36.8 % 165,285 Show more candidates 99 % in House 3 H 3 98 % in E. Blumenauer INCUMBENT 74.6 % 333,386

J. Harbour 22.2 % 99,186 Show more candidates 98 % in House 4 H 4 99 % in P. DeFazio INCUMBENT 51.6 % 236,973

A. Skarlatos 46.3 % 212,544 Show more candidates 99 % in House 5 H 5 91 % in K. Schrader INCUMBENT 53.4 % 206,553

A. Ryan Courser 44.1 % 170,497 Show more candidates 91 % in