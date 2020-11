IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:55 PM ET Pennsylvania House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 6 DEM seats Winner 8 GOP seats 4 uncalled seats Philadelphia Pittsburgh Harrisburg % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 90 % in B. Fitzpatrick INCUMBENT 57.3 % 234,236

C. Finello 42.7 % 174,792 90 % in House 2 H 2 70 % in B. Boyle INCUMBENT 70.8 % 163,294

D. Torres 29.2 % 67,390 70 % in House 3 H 3 71 % in D. Evans INCUMBENT 90.9 % 278,281

M. Harvey 9.1 % 27,807 71 % in House 4 H 4 99 % in M. Dean INCUMBENT 59.4 % 259,877

K. Barnette 40.6 % 177,606 99 % in House 5 H 5 83 % in M. Scanlon INCUMBENT 63.4 % 223,906

D. Pruett 36.6 % 129,338 83 % in House 6 H 6 96 % in C. Houlahan INCUMBENT 55.9 % 219,702

J. Emmons 44.1 % 173,640 96 % in House 7 H 7 88 % in S. Wild INCUMBENT 50.4 % 171,271

L. Scheller 49.6 % 168,856 88 % in House 8 H 8 90 % in M. Cartwright INCUMBENT 51.1 % 167,525

J. Bognet 48.9 % 160,172 90 % in House 9 H 9 94 % in D. Meuser INCUMBENT 66.4 % 227,947

G. Wegman 33.6 % 115,301 94 % in House 10 H 10 88 % in S. Perry INCUMBENT 54.9 % 195,797

E. DePasquale 45.1 % 161,055 88 % in House 11 H 11 97 % in L. Smucker INCUMBENT 63.3 % 236,897

S. Hammond 36.7 % 137,255 97 % in House 12 H 12 94 % in F. Keller INCUMBENT 71 % 237,156

L. Griffin 29 % 96,920 94 % in House 13 H 13 94 % in J. Joyce INCUMBENT 74.3 % 259,408

T. Rowley 25.7 % 89,963 94 % in House 14 H 14 94 % in G. Reschenthaler INCUMBENT 65.1 % 235,801

W. Marx 34.9 % 126,178 94 % in House 15 H 15 95 % in G. Thompson INCUMBENT 73.7 % 250,959

R. Williams 26.3 % 89,580 95 % in House 16 H 16 88 % in M. Kelly INCUMBENT 60.7 % 199,441

K. Gnibus 39.3 % 129,015 88 % in House 17 H 17 92 % in C. Lamb INCUMBENT 50.5 % 208,306

S. Parnell 49.5 % 203,979 92 % in House 18 H 18 85 % in M. Doyle INCUMBENT 68.6 % 244,419

L. Negron 31.4 % 111,762 85 % in