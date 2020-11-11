Battleground Scoreboard

The states that decided the 2020 election

Full Results

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Electoral Votes
 % In
AZ
AZ
11
Winner49.4%Winner49.1%100%
FLA
FLA
29
Winner47.9%Winner51.2%100%
GA
GA
16
Winner49.5%Winner49.2%100%
IA
IA
6
Winner44.9%Winner53.1%100%
MI
MI
16
Winner50.6%Winner47.8%100%
MN
MN
10
Winner52.4%Winner45.3%100%
NV
NV
6
Winner50.1%Winner47.7%100%
NH
NH
4
Winner52.7%Winner45.4%100%
NC
NC
15
Winner48.6%Winner49.9%100%
OH
OH
18
Winner45.2%Winner53.3%100%
PA
PA
20
Winner50.0%Winner48.8%100%
WI
WI
10
Winner49.5%Winner48.8%100%
TX
TX
38
Winner46.5%Winner52.1%100%
Full Results