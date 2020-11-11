Full Results
Battleground Scoreboard
The states that decided the 2020 election
Battleground Scoreboard
The states that decided the 2020 election
LIVE
LIVE
Electoral Votes
|% In
|AZ
AZ
11
|Winner49.4%
|Winner49.1%
|100%
|FLA
FLA
29
|Winner47.9%
|Winner51.2%
|100%
|GA
GA
16
|Winner49.5%
|Winner49.2%
|100%
|IA
IA
6
|Winner44.9%
|Winner53.1%
|100%
|MI
MI
16
|Winner50.6%
|Winner47.8%
|100%
|MN
MN
10
|Winner52.4%
|Winner45.3%
|100%
|NV
NV
6
|Winner50.1%
|Winner47.7%
|100%
|NH
NH
4
|Winner52.7%
|Winner45.4%
|100%
|NC
NC
15
|Winner48.6%
|Winner49.9%
|100%
|OH
OH
18
|Winner45.2%
|Winner53.3%
|100%
|PA
PA
20
|Winner50.0%
|Winner48.8%
|100%
|WI
WI
10
|Winner49.5%
|Winner48.8%
|100%
|TX
TX
38
|Winner46.5%
|Winner52.1%
|100%