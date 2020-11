IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:58 PM ET Washington House Election Results 2020 Polls close at 11:00 PM ET Winner 7 DEM seats Winner 3 GOP seats Seattle Spokane Tacoma % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 97 % in S. DelBene INCUMBENT 59.7 % 229,749

J. Beeler 40.3 % 155,147 Show more candidates 97 % in House 2 H 2 94 % in R. Larsen INCUMBENT 64.7 % 231,690

T. Hazelo 35.3 % 126,260 Show more candidates 94 % in House 3 H 3 99 % in J. Herrera Beutler INCUMBENT 55.2 % 203,402

C. Long 44.8 % 165,213 Show more candidates 99 % in House 4 H 4 99 % in D. Newhouse INCUMBENT 65 % 210,435

D. McKinley 34.9 % 113,130 Show more candidates 99 % in House 5 H 5 93 % in C. McMorris Rodgers INCUMBENT 60 % 206,722

D. Wilson 40 % 137,656 Show more candidates 93 % in House 6 H 6 98 % in D. Kilmer INCUMBENT 60.8 % 225,550

E. Kreiselmaier 39.1 % 145,136 Show more candidates 98 % in House 7 H 7 91 % in P. Jayapal INCUMBENT 84 % 362,445

C. Keller 16 % 68,967 Show more candidates 91 % in House 8 H 8 97 % in K. Schrier INCUMBENT 53.1 % 192,093

J. Jensen 46.9 % 169,411 Show more candidates 97 % in House 9 H 9 96 % in A. Smith INCUMBENT 75 % 238,042

D. Basler 25 % 79,298 Show more candidates 96 % in House 10 H 10 80 % in M. Strickland 50.2 % 136,002

B. Doglio 35.9 % 97,357 Show more candidates 80 % in