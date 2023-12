Is there a major rule change since 2022? Can I vote by mail without an excuse? Can I vote in person before Election Day? Do I need an ID to vote on Election Day? Can I track my mail-in ballot?

¿Hay algún cambio grande en las reglas electorales desde 2022? ¿Puedo votar por correo sin una excusa? ¿Puedo votar en persona antes del día de la elección? ¿Necesito una identificación para votar el día de la elección? ¿Puedo hacerle seguimiento a mi voto por correo?