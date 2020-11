IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:55 PM ET Ohio House Election Results 2020 Polls close at 7:30 PM ET Winner 12 GOP seats Winner 4 DEM seats Columbus Cleveland Cincinnati % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 90 % in S. Chabot INCUMBENT 51.9 % 193,637

K. Schroder 44.5 % 166,061 Show more candidates 90 % in House 2 H 2 88 % in B. Wenstrup INCUMBENT 60.8 % 217,405

J. Castle 39.2 % 140,000 Show more candidates 88 % in House 3 H 3 86 % in J. Beatty INCUMBENT 70.6 % 217,332

M. Richardson 29.4 % 90,474 Show more candidates 86 % in House 4 H 4 92 % in J. Jordan INCUMBENT 67.9 % 230,384

S. Freshour 29.4 % 99,663 Show more candidates 92 % in House 5 H 5 90 % in B. Latta INCUMBENT 68 % 251,713

N. Rubando 32 % 118,245 90 % in House 6 H 6 90 % in B. Johnson INCUMBENT 74.3 % 243,540

S. Roberts 25.7 % 84,237 90 % in House 7 H 7 91 % in B. Gibbs INCUMBENT 67.5 % 231,246

Q. Potter 29.2 % 100,027 Show more candidates 91 % in House 8 H 8 89 % in W. Davidson INCUMBENT 69 % 241,503

V. Enoch 30.9 % 108,244 Show more candidates 89 % in House 9 H 9 85 % in M. Kaptur INCUMBENT 63 % 184,367

R. Weber 37 % 108,085 Show more candidates 85 % in House 10 H 10 89 % in M. Turner INCUMBENT 58.5 % 208,347

D. Tims 41.5 % 147,985 89 % in House 11 H 11 79 % in M. Fudge INCUMBENT 80 % 233,126

L. Gore 20 % 58,139 79 % in House 12 H 12 96 % in T. Balderson INCUMBENT 55.3 % 236,181

A. Shearer 41.8 % 178,432 Show more candidates 96 % in House 13 H 13 88 % in T. Ryan INCUMBENT 52.5 % 169,487

C. Hagan 45 % 145,275 Show more candidates 88 % in House 14 H 14 92 % in D. Joyce INCUMBENT 60.1 % 233,828

H. Mueri 39.9 % 155,515 92 % in House 15 H 15 92 % in S. Stivers INCUMBENT 63.4 % 236,473

J. Newby 36.6 % 136,286 Show more candidates 92 % in House 16 H 16 93 % in A. Gonzalez INCUMBENT 62.2 % 242,523

A. Godfrey 37.8 % 147,198 93 % in