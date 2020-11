IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:46 PM ET Alabama House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 6 GOP seats Winner 1 DEM seat Birmingham Montgomery Mobile % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 88 % in J. Carl 68 % 204,399

J. Averhart 32 % 96,363 88 % in House 2 H 2 94 % in B. Moore 65.3 % 197,329

P. Harvey-Hall 34.6 % 104,592 Show more candidates 94 % in House 3 H 3 76 % in M. Rogers INCUMBENT 68.9 % 170,704

A. Winfrey 31.1 % 76,983 76 % in House 4 H 4 91 % in R. Aderholt INCUMBENT 82.9 % 246,668

R. Neighbors 17.1 % 50,730 91 % in House 5 H 5 40 % in M. Brooks INCUMBENT 100 % 122,516 40 % in House 6 H 6 84 % in G. Palmer INCUMBENT 97.1 % 273,205

Write-ins other 2.9 % 8,062 84 % in House 7 H 7 71 % in T. Sewell INCUMBENT 100 % 209,243 71 % in