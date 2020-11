IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

Last update 4:52 PM ET Missouri House Election Results 2020 Polls close at 8:00 PM ET Winner 6 GOP seats Winner 2 DEM seats Kansas City Saint Louis Springfield % expected vote in House

district % in % expected vote in House 1 H 1 88 % in C. Bush 78.9 % 245,520

A. Rogers 19 % 59,156 Show more candidates 88 % in House 2 H 2 95 % in A. Wagner INCUMBENT 52 % 230,617

J. Schupp 45.4 % 201,520 Show more candidates 95 % in House 3 H 3 98 % in B. Luetkemeyer INCUMBENT 69.4 % 282,424

M. Rezabek 28.5 % 116,109 Show more candidates 98 % in House 4 H 4 97 % in V. Hartzler INCUMBENT 67.6 % 245,064

L. Simmons 29.7 % 107,528 Show more candidates 97 % in House 5 H 5 97 % in E. Cleaver INCUMBENT 58.7 % 205,631

R. Derks 38.7 % 135,396 Show more candidates 97 % in House 6 H 6 99 % in S. Graves INCUMBENT 66.8 % 258,903

G. Ross 31.1 % 120,753 Show more candidates 99 % in House 7 H 7 99 % in B. Long INCUMBENT 69.2 % 251,937

T. Montseny 26.5 % 96,501 Show more candidates 99 % in House 8 H 8 94 % in J. Smith INCUMBENT 76.9 % 253,646

K. Ellis 21.4 % 70,504 Show more candidates 94 % in